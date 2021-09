Krefeld erwartet 3,3 Millionen Euro Zuschuss des Bundes : Grotenburg-Sanierung - Stadt wartet noch auf den Förderbescheid

Der Rasen in der Grotenburg sieht schon prächtig aus. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld In der kommenden Woche will die Krefelder Stadtverwaltung ein Konzept für das Stadion einreichen, wie es auch fernab vom Fußball genutzt werden kann.

(oli) Die vorbereitenden Arbeiten zur Sanierung des Grotenburg-Stadions sind in den vergangenen Wochen weit fortgeschritten. Das liegt auch am unvermindert großen Engagement der Fan-Initiative „Grotenburg Supporters“, die mit freiwilligen Arbeitseinsätzen die Grundlagen für die anstehende Drittliga-Sanierung des Stadions schafft. Das städtische Gebäudemanagement steht in den Startlöchern, um die Aufträge für das Millionenprojekt zu vergeben. Dazu fehlt noch der erwartete Förderbescheid über 3,3 Millionen Euro Bundesmittel. „Die Signale für eine Förderung sind grundsätzlich positiv. Wir sind jetzt aufgefordert worden, ein Nutzungskonzept für die Grotenburg nachzureichen, das alle Nutzungen umfasst, die nicht den KFC Uerdingen betreffen. Dieses Konzept wollen wir nächste Woche beim Projektträger einreichen und hoffen dann zeitnah auf grünes Licht“, sagt Rachid Jaghou, Leiter des Zentralen Gebäudemanagements.