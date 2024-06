Mit Familienprogramm Großes Charity-Turnier in der Grotenburg

Am Samstag findet in der Grotenburg ein außergewöhnliches Benefizturnier statt, das auch ein Familienevent sein will: der „Big Charity Cup 2024“ von 10.30 (Einlass ab 10 Uhr) bis 19 Uhr. Beim „Big Charity Cup 2024“ handelt es sich um eine Benefizveranstaltung, die es nach Angaben des veranstaltenden Vereins „Kinderseelenschützer“ in dieser Größenordnung so wahrscheinlich noch nie gegeben hat. Die Kinderseelenschützer sind nach Vereinsangaben eine bundesweit arbeitende Hilfsorganisation, die sich dem Kampf gegen Kindesmissbrauch und der Betreuung betroffener Kinder widmet. Es gibt auch eine Abendveranstaltung im Le Palais am Ostwall, auf der Olaf Henning, Specktakel, Zeitflug und weitere Künstler ohne Gage auftreten.