Wirtschaftsstandort Krefeld : Wisag mietet 11.500 Quadratmeter Logistikfläche im Segro-Park

Einer der größten deutschen Industrie-Dienstleister Deutschlands setzt wie prominente Bestandsmieter auf den Standort Krefeld an der Bundesautobahn 44.

Die Wisag-Unternehmensgruppe aus Frankfurt am Main ist nach eigenen Angaben einer der größten deutschen Dienstleistungskonzerne. Zum Monatsbeginn hat die Industrie Service Gruppe 11.500 Quadratmeter Logistikfläche im Segro Logistics Park in Fischeln an der Autobahn 44 gemietet. „Diese direkte Nachvermietung und damit ununterbrochene Vollvermietung des größten Segro Parks in Deutschland verdeutlicht die große Nachfrage und die Attraktivität unserer Flächen“, sagt Sebastian Hofer, Associate Director Asset Managerment Logistics beim Vermieter. Die neueren Gebäude des Parks verfügen über das DGNB-Nachhaltigkeitszertifikat. Zu den Bestandsmietern gehören unter anderem der Lostiker DSV, der Sportartikelhersteller Asics und der Paketdienst UPS.

Segro selbst ist ein britischer Real Estate Investment Trust (REIT), der an der Londoner Börse und an der Euronext Paris notiert ist. Segro ist nach eigenen Angaben ein führender Eigentümer, Manager und Entwickler von modernen Logistik- und Gewerbeimmobilien. Das Unternehmen besitze oder verwalte 9,6 Millionen Quadratmeter Fläche im Wert von 24,7 Milliarden Euro und bediene Kunden aus einer Vielzahl von Branchen. Die Immobilien des Unternehmens befänden sich in und um Großstädte und an wichtigen Verkehrsknotenpunkten im Vereinigten Königreich und in sieben weiteren europäischen Ländern, so das Unternehmen. Seit mehr als 100 Jahren entwickele Segro Flächen, die vor allem als regionale, nationale und internationale Vertriebszentren genutzt würden. Bis hin zu urbanen Gewerbeimmobilien in der Nähe von großen Bevölkerungs- und Wirtschaftszentren, biete das Unternehmen qualitativ hochwertige Immobilien, die den Erfolg der Kunden unterstützen, so Segro weiter.