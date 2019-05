Drogen und Waffen sichergestellt : Razzia in Disko mit 177 Beamten im Einsatz

Bei dem fast vierstündigen Einsatz stellte die Polizei Drogen und Waffen sicher.

Bei einer Großrazzia der Polizei in der Diskothek „Microport“ an der Dießemer Straße sind Rauschgift und Waffen sichergestellt sowie fünf Personen in Gewahrsam genommen worden. Die Polizei rückte mit 177 Beamten an; rund 100 davon waren von auswärts als Verstärkung der Krefelder Polizei gekommen. Auch die Wohnung des Betreibers der Diskothek ist durchsucht worden. Absperrungen und Kontrollen sowie die Unsicherheit, wie viele Personen man in einer Diskothek antreffen würde, machten den Einsatz in dieser Größe notwendig, erläuterte ein Polizeisprecher am Sonntag nach dem Einsatz auf Anfrage.