Krefeld: Großes Krähen-Open-Air für den guten Zweck

Krefeld Die Räuber, Provinztheater und Blasius Schäng Flönz Rakete treten im Stadtwald auf. Der Vorverkauf startet.

Als gemeinnütziges Kabarett-Ensemble haben sich "Die Krähen" dem Benefiz verschrieben. Für Freitag, 15. Juni, planen sie erstmals eine Open-Air-Großveranstaltung. Zur Unterstützung haben sie sich Freunde eingeladen: Das Provinztheater und die Schäng Blasius Flönz Rakete machen Musik. Martin Zingsheim sowie Simon und Jan, Preisträger des Nachwuchs-Kabarettpreises Krefelder Krähe treten auf. Top-Act sollen "Die Räuber" sein mit einem 45-minütigen Kon-zert spielen. All das findet ab 18 Uhr unter dem Titel "Krähen & Friends" und unter freiem Himmel in der Konzertmuschel im Stadtwald-Biergarten statt.

"Alle auftretenden Künstler unterstützen den guten Zweck und verzichten auf eine Gage", lassen die Krähen wissen. Der Reinerlös geht an die Kindertafel, getragen vom Verein Krefelder Tafel, und das Hospiz am Blumenplatz. "Beide Vereine sind auf Spenden angewisen", heißt es weiter von den Krähen, die den Open-Air-Abend auch moderieren werden. An einem In-formationsstand können sich die Besucher am Abend über die Arbeit informieren. Es werden 2.500 Besucher erwartet.