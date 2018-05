Krefeld: Großes Halali aus 600 Jagdhörnern vor der Linner Burg-Kulisse

Info

Jäger und ihr Krefelder Revier

Krefeld besitzt vergleichsweise wenig Waldfläche. Von den 13.752 Hektar Stadtgebiet sind annähernd 6400 Hektar bejagbare Fläche, eingeteilt in 62 Reviere. Diese sehen sich als Großstadt-Reviere besonderen Bedingungen ausgesetzt. So waidwerken die 500 in der KJS Krefeld organisierten Jäger meist in Revieren außerhalb der Krefelder Stadtgrenzen. 2017 wurde die Geschäftsstelle der KJS Krefeld in einem der historischen Gebäude der Rennbahn eingerichtet. Dort befindet sich auch die stationäre Waldschule, dort finden Jungjägerausbildung und die Übungsabende der Jagdbläser statt.

Info: www.kjs-krefeld.de