Konzert des Schönhausen Chors So ist Bruckners Te Deum sonst nicht zu hören

Vor 300 Jahren, am ersten und zweiten Sonntag nach Ostern, führte Johann Sebastian Bach zum ersten Mal die beiden Kantaten auf, die Joachim Neugart für das Konzert in der sehr gut besuchten Lutherkirche ausgewählt hatte. „Du Hirte Israel, höre“ BWV 104 stand am Beginn der Programmfolge und zeigte bereits im prachtvollen Eingangschor die Klanghomogenität des sich immer mehr steigernden Schönhausen-Chores. Begleitet wurden die engagierten Sängerinnen und Sänger sowie auch die Solisten vom Streichquintett Sonare Neuss und Stefan Palm an der Chororgel. Klangliche Glanzpunkte setzten zwei Oboen und ein Englischhorn. Die Solopartien waren den stilsicher agierenden Solisten Leonhard Reso mit lyrisch ausschwingendem Tenor und Sebastian Kleins so edlem wie volumenreichem Bass anvertraut.