Festakt in Krefeld zum Stadtjubiläum Bekenntnis zur 650-Jahr-Feier – „heute sind wir alle Krefeld“

Der Festakt im Seidenweberhaus war begleitet von buntem Treiben auf dem Theaterplatz, wo Tango getanzt wurde und ein Ausstellungscontainer Krefelder Geschichte spiegelte. Mit dem Festakt erreicht das Jubiläumsjahr der Stadt seinen offiziellen Höhepunkt. Auf den Tag genau vor 650 Jahren unterzeichnete Kaiser Karl IV. in Prag jene Urkunde, mit der das Dorf Creyvelt die Stadtrechte erhielt. Nach der Feier im Seidenweberhaus öffnete sich eine Flaniermeile im Stadttheater und in der Mediothek. Fünf Krefelder Gastronomen interpretierten die Küche der fünf Partnerstädte Krefelds. Und es gab Crémant von der Scheurebe, als Erinnerung an den Krefelder Julius Georg Scheu, der die Scheurebe züchtete und damit berühmt wurde. Am späten Abend ging die Festgemeinde schließlich zum Rathausplatz, wo eine eindrucksvolle Licht-Video-Show per Projektion auf das Rathaus die Geschichte der Stadt erzählte.