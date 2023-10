Ausstellung in den Krefelder Kunstmuseen Kunst in Spielfilmlänge - das farbenreiche System der Sarah Morris

Über die Kunst von Sarah Morris lässt sich viel sagen. Je länger man ihre Werke betrachtet, je tiefer man sich auf ihre Denk-Architektur einlässt - umso mehr. Aber es gibt einen zentralen Satz, der die Tür zu ihrem künstlerischen Kosmos öffnet: „Society is abstract - culture is concrete“ („Gesellschaft ist abstrakt, Kultur ist konkret“). Es ist ein Satz, den die New Yorkerin dem Filmemacher Alexander Kluge ins Skript geschrieben hat, als sie ihn für ihren eigenen Film interviewte. Mit diesem Satz im Hinterkopf ist man schon mal gut gerüstet für eine ebenso großartige wie große Ausstellung der Krefelder Kunstmuseen, die am Sonntag, 15. Oktober, eröffnet wird.