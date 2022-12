Mitgliedsbeiträge für Sportvereine werden übernommen Große Resonanz auf Sportgutscheine

Sport gilt als eine der integrativsten Kräfte in der Gesellschaft: Zuwanderer, Menschen mit Handicap oder wirt­schaftlich arme Menschen finden über den Sport Anschluss an die Ge­sellschaft und erfahren Wertschät­zung und Erfolg. Allerdings ist für viele wirtschaftlich schwache Menschen der Mitgliedsbeitrag für Sport­vereine eine Hürde. Dieses Problem haben seit Sommer der Stadtsportbund (SSB), die Tafel und die Stadt Krefeld aufgegriffen und „Sportgut­scheine“ herausgegeben. Dabei über­nimmt ein Fördertopf für ein Jahr die Mitgliedsbeiträge in einem Sportverein. „Der Erfolg hat uns überrascht. Wir haben bis heute 865 Gutscheine ausgegeben, von denen 438 ein­gelöst sind. Das übertrifft unsere Erwartungen bei Weitem“, sagt der Leiter der Krefelder Tafel, Hansge­org Rehbein.