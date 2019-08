Kino in Krefeld : Große Rambo-Kultnacht im Primus Palast

Sylvester Stallone in der Rolle des Kriegsveteranen Rambo. Die Rolle verstand er auch als Kritik an der Politik der USA im Vietnamkrieg. Foto: AP

Krefeld Ungekürzt und in höchster Auflösung zeigt das Kino am Freitag, 13. September, drei Filme mit Sylvester Stallone.

(ped) Er spricht wenig; die durchschlagenden Argumente liefert er mit der Faust: John J. Rambo ist der Wegbereiter des Action-Kinos. Die Rolle des Kriegsveteranen war für Sylvester Stallone kommerziell ein größerer Erfolg als „Rocky“. Schon der erste Film „First Blood“ von 1982 spielte weltweit 125 Millionen Dollar ein. Drei Rambo-Fortsetzungen folgten. Teil vier ist wegen seiner brachialen Gewaltdarstellung umstritten. Für den Herbst ist Teil fünf angekündigt: Die amerikanische Premiere soll am 20. September laufen, in Deutschland soll der Film bereits am 19. September in die Kinos kommen.