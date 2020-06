Stadtbad Krefeld : Große Pläne für das Stadtbad

Krefeld Ein Berliner Architektenbüro hat Szenarien für die Nutzung des Stadtbad-Areals vorgelegt. Die Vorstellungen reichen von einer luxuriösen Wellness-Oase bis zu einem Bürgerschaftszentrum. Die Stadt ist für das kostengünstigste Modell.

Das Stadtbad ist städtebaulich beides: Traum und Alptraum. Alptraum, weil Gelände und Gebäude kleinteilig, vielfältig und baulich schwer angegriffen sind; ein Traum, weil die Jugendstil-Badarchitektur immer noch berückend schön ist. Oberbürgermeister Frank Meyer ergänzt, dass das Bad auch ein „biographischer Ort“ sei: „Viele haben dort schwimmen gelernt.“ Am Freitag stellte er ein Gutachten vor, das Szenarien für die Nutzung des Geländes und die Rettung des denkmalwerten Bades ausgearbeitet hat. Vorweg: Die Stadt favorisiert nicht den einen großen Wurf, sondern eine modulartige Entwicklung, die baulich in fünf Jahren beginnen könne.

Das Berliner Architekturbüro Kolb Ripke hat Gelände und Gebäude analysiert und drei Konzepte entworfen, die ausdrücklich keine statischen Blöcke, sondern einen Baukasten darstellen sollen. Gutachter Thomas Kolb stellte kurz das Gelände vor: 9500 Quadratmeter Fläche und sechs sehr verschiedene Gebäude mit extrem kleinteiligen Strukturen wie den Wannenräumen (aus der Zeit, als man in Ermangelung eines Badezimmers in der eigenen Wohnung zum Vollbad in der Wanne noch ins Schwimmbad gehen musste) bis zu den großen, prachtvollen Schwimmhallen.