Drei Tage über Ostern mit Gewinnspiel Das große Ballon- und Festwochenende

Am Samstag, 8. April, werden an fünf Standorten – Rennbahn, Egelsberg, Sprödentalplatz und eine Wiese am MSM – etwa 15 Heißluftballone an den Start gehen. Zum Auftakt ist eine „Fuchsjagd“ geplant, mit dem Jubiläumsballon als Fuchs, der 15 Minuten vor allen anderen Ballonen startet. Sie versuchen, möglichst nah an den Fuchs heranzukommen und in seiner Nähe zu landen.