Großbrand im Krefelder Zoo : Der schwerste Tag in der Geschichte des Zoos

Ein schreckliches Bild in der ersten Stunde des neuen Jahres: Das Affenhaus steht lichterloh in Flammen. Foto: Samla Fotoagentur/samla.de

Krefeld Trauer und Betroffenheit im Zoo: Stunden nach dem verheerenden Brand in der Silvesternacht herrscht noch Ausnahmezustand.

Von Petra Diederichs

Zoodirektor Wolfgang Dreßen kämpft gegen die Tränen an. „Es ist der schwerste Tag in der Geschichte des Krefelder Zoos“, sagt er bei der Pressekonferenz am Mittwochmittag. Es sind nicht mal zwölf Stunden seit dem verheerenden Unglück vergangen: Mehr als 30 Säugetiere und viele Vögel sind in der Silvesternacht Opfer eines Großbrandes geworden. Fünf Borneo-Orang-Utans, der 46 Jahre alt Schimpanse Charly sowie Flachland-Gorilla Massa und sein Weibchen Boma (46) sind umgekommen. „Ich habe Massa in voller Blüte erlebt und ihn altern sehen. Er war ein würdiges Tier. Da ist jetzt tiefe, tiefe Trauer und in den nächsten Wochen viel Trauerarbeit zu leisten“, sagt er.

Massa war mit seinen 48 Jahren der älteste Silberrücken Europas. Seit 1975 lebte er im Krefelder Zoo, zuletzt mit seinem Weibchen in einer eigenen Altersgruppe. „Die Pfleger haben über Jahrzehnte eine enge Bindung zu den Tieren aufgebaut. Jetzt stehen alle unter Schock.“ Eine vergleichbare Tragödie, sagt er, habe es in Deutschland nie zuvor gegeben. Die Pfleeger werden von Seelsorgern betreut.

Bei Tagesanbruch zeigt sich das ganze Ausmaß der Verwüstung. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Info Hier können Sie den Zoo unterstützen Das Schicksal des Zoos bewegt zahlreiche Menschen. Viele haben Unterstützung angekündigt. Ein Beispiel: Die KG Weiß & Blau Kamperlings 1960 will bei allen Veranstaltungen für den Zoo sammeln. Wer für den Wiederaufbau im Zoo spenden möchte, macht das am besten über die Zoofreunde Krefeld: www.zookrefeld.de/zoofreunde/spenden

Auch Zoosprecherin Petra Schwinn steckt der Schrecken nach einer schlaflosen Nacht mit überhohem Adrenalinspiegel in den Knochen. „Ich bin froh, dass die Gorillagruppe heute gefressen hat“, berichtet sie. Vielleicht ein erstes Fünkchen Normalität im Ausnahmezustand. Die siebenköpfige Gruppe wohnt in einem eigenen Gebäude. Die Feuerwehr hatte verhindern können, dass das Feuer vom Affentropenhaus auf die benachbarten Gehege der Gorillas und Kängurus übergreifen konnte. „Die Feuerwehr hatte zum Glück eine direkte Zufahrt zum Affentropenhaus.“

Zoodirektor Wolfgang Dreßen (l.) und Einsatzleiter Kai Günther. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Als die Feuerwehr um 0.38 Uhr alarmiert wurde und wenige Minuten später am Zoo eintraf, war klar: „Das wird kein Tier überleben“, sagte Einsatzleiter Kai Günther. Rasend schnell hatte sich das Feuer ausgebreitet. Bei Nachlöscharbeiten haben Geräusche ein Wunder angekündigt: Die Schimpansen Limbo (25) und Bally (46) lebten. Sie wurden in Narkose versetzt und in ein freies Gehege im Gorilla-Haus gebracht, wo ihre Verletzungen versorgt werden. „Wie sehr sie traumatisiert sind, wird sich zeigen“, sagt Dreßen.

Auch Oberbürgermeister Frank Meyer ist tief betroffen. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Kerzen und Stofftiere haben Krefelder vor dem Zoo abgelegt. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)