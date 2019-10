Zoll und Bundespolizei : Groß-Razzia im Prinzencarré: 13 Schwarzarbeiter in Abschiebehaft

Groß-Razzia im Prinzencarré: 13 Schwarzarbeiter in Abschiebehaft

Gestern war auf der Baustelle im Prinzencarré kaum etwas los: Durch die Großrazzia des Zolls am Mittwoch ist der Zeitplan aus den Fugen geraten. Foto: Norbert Stirken

Krefeld Der Bauherr aus Waldbröl ist bemüht, eine Ersatzfirma für den Betrieb zu finden, der eine Vielzahl von Nicht-EU-Ausländern offenbar illegal in Krefeld beschäftigt hat.

Die Großrazzia des Zolls auf der Baustelle Prinzencarré war ein Stich mitten ins Wespennest. 13 Beschäftigte sitzen seit Mittwoch in Abschiebehaft. Das bestätigte Gerichtssprecher Maximilian Kuhn am Freitag auf Anfrage unserer Redaktion. Die Männer aus „Nicht-EU-Ländern“ seien „vollziehbar ausreisepflichtig“, informierte Kuhn gestern.

Rund 80 Einsatzkräfte des Zolls sowie der Bundespolizei, Bezirksregierung und Stadt waren mit zahlreichen Fahrzeugen am Mittwoch vor Ort. Die Aktion begann um 8 Uhr, es handelte sich um eine von mehreren Überprüfungen, die durch das Arbeitsministerium in zahlreichen Städten in Nordrhein-Westfalen durchgeführt wurden. Bei den Kontrollen ging es unter anderem um die Bereiche Schwarzarbeit, Mindestlohn und Ausländerrecht.