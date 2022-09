Grenzüberschreitende Wirtschaftsagenda : Krefeld und Venlo wollen Zusammenarbeit verbessern

Krefeld Der gemeinsame politische Ausschuss beider Städte hat jetzt auf dem „Brightlands Campus Greenport“ in Venlo getagt. Es gibt Gespräche und Initiativen in den Bereichen Bildung, Arbeitsmarkt, Tourismus und Kultur.

Der intensive Austausch der beiden Partnerstädte Krefeld und Venlo geht weiter voran. Der gemeinsame politische Ausschuss der beiden Städte hat jetzt auf dem „Brightlands Campus Greenport“ in Venlo getagt. Der Campus ist Teil von Brightlands, einer offenen Innovationsgemeinschaft in der niederländischen Region Limburg mit rund 29.000 Unternehmern, Forschern und Studenten. Viele Projekte entstehen dort in Kooperationen von Wirtschaft und Hochschulen wie der Universität Maastricht oder der Fontys Venlo Universität. Die Fontys Venlo University of Applied Sciences befindet sich in unmittelbarer Nähe zur deutsch-niederländischen Grenze und bietet insgesamt 15 Bachelor- und Masterstudiengänge in den Fachbereichen Wirtschaftswissenschaften & Management, Ingenieurwesen, Informatik und Logistik an. Die Studenten können dabei zwischen Deutsch, Englisch und Niederländisch als Unterrichtssprache wählen. Derzeit studieren rund 4.000 Studenten aus über 50 verschiedenen Nationen an der staatlichen niederländischen Hochschule, wodurch der Campus durch eine internationale und multikulturelle Atmosphäre geprägt ist. Die Studenten profitieren von einem großen Netzwerk mit über 125 Partneruniversitäten in aller Welt und zahlreichen renommierten Unternehmen verschiedenster Branchen.