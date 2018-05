Krefeld : Gregor Waschau rückt für die SPD in den Stadtrat nach

Krefeld Als Nachfolger für den verstorbenen Michael Haas wird Gregor Waschau neues Mitglied der SPD-Fraktion im Rat der Stadt Krefeld. Waschau wird in der kommenden Ratssitzung am 29. Mai durch Oberbürgermeister Frank Meyer als Ratsherr vereidigt. "Michael Haas hinterlässt eine große Lücke, die nicht zu füllen ist. Er war stets ganz nah bei den Bürgerinnen und Bürgern, deren Interessen er vertrat. In diesem Sinne möchte auch ich mich für die Belange der Krefelderinnen und Krefelder einsetzen. Trotz der Begleitumstände, die nun zu meinem Nachrücken führen, freue ich mich auf die kommenden Aufgaben", blickt Waschau auf seine zukünftige ehrenamtliche Arbeit als Ratsherr.

"Gregor Waschau wird mit seinem beruflichen Hintergrund und seiner kommunalpolitischen Erfahrung eine große Unterstützung für die Fraktion sein", ist sich der Vorsitzende der SPD-Fraktion, Benedikt Winzen, sicher. Der 39-jährige, zweifache Familienvater, ist verheiratet und als niedergelassener Rechtsanwalt mit eigener Kanzlei in Krefeld tätig. Mitglied der SPD ist er seit 2004. Für die SPD-Fraktion ist er seit 2014 sachkundiger Bürger im Ausschuss für Bauen, Wohnen und Mobilität.

(RP)