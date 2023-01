Entomologische Sammlung Grafikschatz der Entomologen wird gesichert

Der Krefelder Entomologische Verein hat neben einem naturhistorischen auch einen kulturhistorischen Schatz, der der Öffentlichkeit kaum bekannt ist und jetzt anlässlich des Umzuges in ein neues Domizil gesichtet, gesichert und geordnet wird. Gemeint ist ein Konvolut von rund 200 Grafiken, deren Ursprung bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts zurückreicht. Die Motive reichen von historischen Karten über zauberhafte Sammelbilder von Schmetterlingen bis hin zu Krefelder Stadtansichten oder Karikaturen. Ziel der Entomologen ist es, die Grafiken auch in Ausstellungen öffentlich zugänglich zu machen. „Zunächst gilt es, die Grafiken zu sichten, neu in alterungsbeständiges, pH-neutrales Papier und Seidenpapier einzuschlagen“, erläutert Werner Stenmans vom Entomologischen Verein.