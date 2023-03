Eine Einrichtung der Graf Recke-Stiftung In Krefeld öffnet die erste Kneipp-Kita

Wenn am 1. August planmäßig die neue „Weltentdecker“-Kita an der Randstraße eröffnet, soll es in mehrerer Hinsicht eine Neuheit für Krefeld sein. Denn es ist nicht nur das erste Objekt des privaten Trä­gers, Graf Recke-Stiftung, in der Stadt, sondern auch die erste Kneipp-Kita in Krefeld.