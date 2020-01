Konzerte in Krefeld : Halleluja – und Kütson tanzt Salsa im Gospelkonzert

Krefeld Nie zuvor standen so viele Sänger bei einem städtischen Chorkonzert auf der Bühne: Das ausverkaufte Seidenweberhaus bebte. Und vieles war anders als gewohnt.

Diesmal standen nicht klassische Kantaten oder barocke Oratorien auf dem Programm, sieht man einmal von Händels berühmtem Halleluja ab. Aber auch das klang anders als gewohnt, mit überraschenden Intervallen und mit schmissigen Rhythmen. „Gospel Goes Glassic“, hieß das Motto. Und in seiner veränderten Fassung passte Händel bestens zu Gospel-Titeln wie „Alpha and Omega,“, „Psalm 34 – Taste and see“ oder „My life is in Your hands“.