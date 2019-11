Handwerk : Goldener Meisterbrief für Schlossermeister Fenkes

Krefeld (RP) Für die Instandhaltung und Reparatur von Textilmaschinen war er beruflich weltweit unterwegs, heute führt er noch kleinere Aufträge aus und hat viel Zeit für seine fünf Enkelkinder: Dem Krefelder Schlossermeister Rolf Fenkes (74) wurde jetzt der Goldene Meisterbrief überreicht – vor 50 Jahren legte er die Prüfung ab.

Der Jubilar machte seine Ausbildung bei den damaligen Deutschen Edelstahlwerken (DEW) und arbeitete dann ab 1963 als Geselle im elterlichen Betrieb. Sein Vater Aloys hatte die Firma am Lutherplatz gegründet. 1975 übernahm Rolf Fenkes den Betrieb. Das Unternehmen wuchs, und 1985 zog Fenkes mit seiner Textilmaschinen-Reparaturwerkstatt zum heutigen Standort an der Lichtenbergstraße in Hüls. Zu Spitzenzeiten hatte er sechs Mitarbeiter, seine Frau Brigitte arbeitete im Büro.

Für Instandhaltung und Reparatur reiste er zu Kunden beispielsweise in Italien und in der Schweiz, die Arbeit rief ihn auch nach Brasilien und in die damalige UdSSR. Unter den Gästen bei der Feier waren neben Jürgens auch alte Weggefährten: drei Geschäftspartner und zwei ehemalige Mitarbeiter, von denen Fenkes einen auch selbst ausgebildet hatte. „Es war eine gelungene Reise in die Vergangenheit“, sagt der Jubilar über die Überraschungsfeier. „Ich habe mich auch sehr über die Auszeichnung gefreut.“