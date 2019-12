Kabarett in Krefeld : Glühwein-Cabarett mit Bauchsängerin und schwarzem Humor

Kabarett in Krefeld

Krefeld Am Sonntag, 15. Dezember, ist Premiere im Stadtwaldhaus: Das Podio Theater beschert zum 18. Mal einen etwas anderen Vorweihnachts-Mix.

Die letzten Tage vor Weihnachten haben es in sich. Für etliche Zeitgenossen ist es die Phase, in der hektisch Geschenk- und Einkaufslisten abgearbeitet werden. Für andere der Moment, sich zurückzulehnen und zu amüsieren: Seit 18 Jahren bietet das Podio-Theater ihnen das Glühwein-Cabarett. Fürs Stadtwaldhaus haben Betty Ixkes und Rüdiger Höffken eine schöne Bescherung zusammengestellt.

Am Sonntag, 15. Dezember, ist Premiere. Bis zum 18. Dezember gibt es allabendlich Unterhaltung mit Künstlern, die dem Podio-Publikum bekannt sind: Mark Britton, Marcel Wagner und Murzarella. Aber weil das Glühwein-Cabarett für viele Krefelder feste Weihnachtstradition ist, sind etliche Karten schon reserviert, die Vorstellungen am 15., 16. und 17. Dezember sind bereits ausverkauft.

Das erwartet das Publikum: Mark Britton steht für englischen Humor – tiefschwarz, aber in deutscher Sprache. „Der Mann ist der Hohepriester der Stand-Up-Comedy!“, hat ein Kritiker geschrieben. Dass der Brite selbst mit finsteren Gedanken über die unterschiedlichen Formen des Ablebens Lachtränen auslösen kann, hat er mehrfach auch beim Lachblütenfestival bewiesen. Er wurde 1958 als Sohn eines englischen Psychoanalytikers und einer amerikanischen Schauspielerin geboren – in Deutschland. Nach einem Psychologie-Studium an der Sussex University und einem Jahr im Sudan als Englischlehrer, studierte er Pantomime, Tanz, Comedy und Schauspiel.