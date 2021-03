Mitarbeiter informiert : Globus übernimmt Real-Markthalle in Krefeld zum 25. April

Krefeld Die Zukunft der Real-Markthalle und der Beschäftigten in Krefeld ist geklärt: Die Globus-Handelskette bestätigte nun offiziell die Übernahme des Vorzeigemarktes an der Hafelsstraße.

Globus bestätigte am Donnerstag offiziell, dass die Lebensmittelhandelskette die Real-Markthalle an der Hafelsstraße in Oppum zum 25. April übernimmt. Nach einer kurzen Umbauphase eröffnet der Markt am 10. Mai (wir berichteten) neu. Am gestrigen Donnerstag stellte die Globus-Geschäftsführung den Real-Mitarbeitern die Pläne für den Standort vor. „Wir sind fest von der Zukunftsfähigkeit des Handelsstandorts Krefeld überzeugt und freuen uns, die Chance zu bekommen, die Menschen vor Ort mit unserem Globus-Konzept zu überzeugen“, sagte Jochen Baab, Sprecher der Geschäftsführung. Nach der Übernahme durch Globus am 25. April schließt der Markt für eine zweiwöchige Umbauphase, während der Corporate Design, Sortiment, Theken und Regalierung sowie die Technik des Marktes an das Globus-Konzept angepasst werden. Alle derzeitigen Mitarbeiter werden übernommen und erhalten während der Schließungszeit umfangreiche Schulungen, um ihnen einen bestmöglichen Start bei ihrem neuen Arbeitgeber zu ermöglichen. „Ich freue mich, dass sich für den beliebten Markt mit Globus ein Betreiber gefunden hat, der das Angebot erhalten und weiter optimieren will“, so Oberbürgermeister Frank Meyer. Entstehen soll ein großzügiger und moderner Globus-Markt mit Fokus auf Frische und Eigenproduktion. Eine wichtige Rolle sollen zukünftig zudem regionale und lokale Produzenten, Lieferanten und Dienstleister spielen. Ergänzt wird das Lebensmittel-Sortiment durch haushaltsnahe Nonfood-Produkte.