Am 8. März in Krefeld Gleichstellungsstelle mit Aktionen zum Weltfrauentag

Am 8. März laden Gleichstellungsstelle und Cinemaxx Krefeld zum Filmabend ins Kino am Hauptbahnhof ein: Ab 19 Uhr präsentieren sich verschiedene Institutionen mit ihren Informationsständen, ab 20 Uhr wird der Film „Call Jane“ gezeigt. Der Film basiert auf der wahren Geschichte einer kleinen Gruppe von Frauen, die sich in von 1969 bis 1973 in Chicago um schwangere Frauen kümmerten, die aufgrund ihrer Schwangerschaft in persönliche Konflikte gerieten. Nach den Erfahrungen in der Vergangenheit empfiehlt Gleichstellungsbeauftragte Heike Hinsen, sich im Vorverkauf eine Eintrittskarte zu sichern.