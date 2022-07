1000 neue Anschlüsse : Glasfaser-Ausbau in Krefeld sieht 171 Kilometer Leitungen vor

171 Kilometer Glasfaserkabel werden im Krefelder Stadtgebiet verlegt. Bund und Land übernehmen 90 Prozent der Kosten. Die Stadt muss 1,5 Millionen Euro beisteuern.

(RP) 721 Haushalte, 243 Unternehmen und 38 Schulen sind es in der Stadt Krefeld , die voraussichtlich bis Herbst 2023 von den Vorteilen eines schnellen Glasfaseranschlusses profitieren werden, und bislang noch „unterversorgt“ sind, weil dort aktuell eine Bandbreite von weniger als 30 Megabit/Sekunde messbar ist. „Stattliche 171 Kilometer Glasfaser werden dann in unserer Stadt verlegt sein. Das ist einfach klasse. Mit dem Einsatz von Zukunftstechnologien stellen wir die Weichen dafür, dass wir in Krefeld auch morgen noch gut leben und arbeiten können“, so Krefelds Stadtdirektor Markus Schön beim jüngst erfolgten Spatenstich in Bockum.