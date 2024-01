Warnung vor Glatteis Blitzeis sorgte für glatte Straßen und Verletzte

Krefeld · Der Streudienst war in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Krefeld im Dauereinsatz. Ein Pkw rutschte auf glatter Fahrbahn in ein Feld. Mehrere Personen kamen mit Knochenbrüchen ins Krankenhaus.

12.01.2024 , 10:46 Uhr

Die Mitarbeiter der GSAK waren im Einsatz, um Radwege und Straßen zu streuen. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Von Jessica Kuschnik