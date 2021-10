Naturphänomen : Ginkgo-Ernte in Hüls stockt – Sorge vor Aasgeruch faulender Früchte

Krefeld In Hüls sind sie berüchtigt: faulende Ginkgo-Früchte, von denen übler Aasgeruch ausgeht. Nun hat der Sturm etliche Früchte auf die Straße geweht. Eigentlich sollten die Bäume längst abgeerntet sein.

In Hüls müssen sich Anwohner der Bruckerschen Straße wohl auf den üblen Aasgeruch von verfaulenden Ginkgo-Früchten einstellen. Wie Anwohner Michael Bott berichtet, hat der Sturm getan, was eigentlich der Kommunalbettrieb Krefeld tun wollte: die Früchte an den Bäumen „geerntet“, sprich auf die Sraße geweht. Eigentlich sollten sie längst geernt sein. Wie Bott berichtet, hat die Ginkgo-Ernte am 5.Oktober begonnen; er hat einen Hubsteiger am Anfang der Bruckerschen Straße beobachtet. „Seitdem herrscht Stillstand“, bilanziert der Hülser und fragt, wann denn die Ernte weitergeht.