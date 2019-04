Gewinnspiel : Vatertag: Grillparty und Picknicktour zu gewinnen

Krefeld Zweite Runde für die gemeinsame Aktion von Mercedes Herbrand und Rheinischer Post: Der Grillmeister kommt mit Fleisch von gourmetfleisch.de zur Party für zehn Personen und 30 Liter eiskaltem Bolten Alt.

Am 30. Mai ist Christi Himmelfahrt, in der Region auch weitgehend als Vatertag bekannt. Wer mit seinen Freunden den Grill anschmeißen will, kann mit ein wenig Glück dank Mercedes Herbrand und Rheinischer Post einen ganz besonderen Männertag erleben. Beim Gewinnspiel „Xtra-Klasse Vatertagaktion“ gibt es einiges zu gewinnen, sogar eine komplette Party.