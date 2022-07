Gewinner der Schüleraktion "Meine Position ist spitze" : 17-Jähriger leitet Produktion bei Lanxess

Eric Scherholz (Bildmitte), Schüler aus Pulheim, hat im Rahmen der ChemCologne-Aktion „Meine Position ist spitze“ für einen Tag die Stelle von Stefanie Nickel, Betriebsleiterin der Compoundierung bei Lanxess in Krefeld-Uerdingen, übernommen. Möglich gemacht hat die Schüleraktion Daniel Wauben (links), Geschäftsführer von ChemCologne. Foto: LANXESS Krefeld-Uerdingen

Krefeld Bei der Aktion „Meine Position ist spitze“ können Schüler herausfinden, ob ihnen die Arbeit einer Führungskraft gefällt. Eric Scherholz wurde so Betriebsleiter für einen Tag im Bereich der Kunststoffgranulat-Fertigung.

Vor rund zwei Wochen besuchte Eric Scherholz noch die Erzbischöfliche Papst-Johannes XXIII.-Gesamtschule in Pulheim. Nur ein paar Tage später war der 17 Jahre alte Schüler schon verantwortlich für die Produktion und die Qualität von Kunststoffgranulat, wie es zum Beispiel in der Automobilindustrie oder in der Elektro- und Elektronikindustrie eingesetzt wird. Eric übernahm die Aufgaben von Stefanie Nickel, Betriebsleiterin bei Lanxess in Krefeld. Diese stellte ihre Position für einen Tag im Zuge einer besonderen Aktion zur Verfügung.

Dass Eric ohne ein Abitur oder gar ein Studium direkt auf einem Chefsessel beim Spezialchemie-Konzern Platz nehmen konnte, verdankt der Schüler der Aktion „Meine Position ist spitze“ des Chemie-Netzwerks ChemCologne. Sie ermöglicht Schülerinnen und Schülern, unterschiedliche Führungspositionen in der chemischen Industrie kennenzulernen.

Info Das ist der Konzern Lanxess Lanxess ist ein Spezialchemie-Konzern, der 2021 einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro erzielte und rund 15.100 Mitarbeitende in 33 Ländern beschäftigt. Das Kerngeschäft von Lanxess bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven, Spezialchemikalien und Kunststoffen. Lanxess ist Mitglied in den Nachhaltigkeitsindizes Dow Jones Sustainability Index (DJSI World und Europe) und FTSE4Good.

Nach einer kurzen Begrüßung und Einführung in den Tätigkeitsbereich widmete sich Jungmanager Eric am Aktionstag umgehend seinen neuen Aufgaben. Einer Frühbesprechung in kleinerer Runde folgte das tägliche Update mit allen involvierten Betriebsleitern und -leiterinnen sowie Betriebsmeistern und -meisterinnen. Es folgte ein Rundgang durch den Produktionsbetrieb, wo Eric die Herstellung auf unterschiedlichen Produktionsstraßen kennenlernte. Hier verschaffte sich der junge Chef einen guten Überblick über den kompletten Produktionsprozess angefangen von den eingesetzten Rohstoffen bis hin zum fertigen Produkt. Am Nachmittag stand das Thema Nachhaltigkeit in der Produktion im Vordergrund, bevor sich Eric in einem Pressegespräch den Fragen der Journalisten aus dem Standortumfeld stellte.

„Ich fand es beeindruckend, welche unterschiedlichen Aufgaben man als Leiter eines Produktionsbetriebs hat“, sagte Eric. „Besonders imposant fand ich die Größe der Produktionsanlage für die Herstellung des Kunststoffgranulats.“

Stefanie Nickel unterstützt die Aktion sehr gerne: „Wir möchten jungen Menschen wie Eric aufzeigen, wie interessant und vielfältig die Berufe in der chemischen Industrie sein können. Da die Aktion von ChemCologne schon bei Schülerinnen und Schülern ab 16 Jahren ansetzt, passt sie ideal zu uns. Hier erreichen wir die jungen Menschen noch in ihrer beruflichen Findungsphase.“

Bei „Meine Position ist spitze“ können Schülerinnen und Schüler herausfinden, ob ihnen die Arbeit einer Führungskraft gefällt. Und die beteiligten Unternehmen haben die Möglichkeit, die Vielfalt in der chemischen Industrie aufzuzeigen.