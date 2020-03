Kurzarbeitergeld : Gewerkschaften: Beschäftigte nicht im Regen stehen lassen

Karim Peters von der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) machte auf die Not der Beschäftigten in bestimmten Branchen aufmerksam. Foto: NGG

Krefeld Gastronomie, Hotels, Gebäudereinigung – Kurzarbeitergeld reicht laut Gewerkschaften oft nicht zum Leben.

Es gibt Branchen, in denen das Lohnniveau nicht besonders hoch ist: Hotel- und Gastronomie, Gebäudereinigung und Einzelhandel zählen dazu. Mit Kurzarbeitergeld in Höhe von 60 bis 67 Prozent des Nettolohns sei vielen Beschäftigten deshalb kaum geholfen. Sie könnten die laufenden Kosten nicht mehr bezahlen. Darauf macht der Krefelder Gewerkschafter Mahir Cahin für die Gebäudereinigungsbranche aufmerksam.

„Die meisten Kellnerinnen, Köche und Hotelfachangestellten müssen jetzt zuhause bleiben“, sagt Karim Peters von der NGG-Region Krefeld-Neuss. Zwar können sie Kurzarbeitergeld bekommen. Das mache nur einen kleinen Teil des ohnehin oft geringen Einkommens aus. Für viele Betroffene gehe das an die Existenz. Die Gewerkschaft ruft deshalb den Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) dazu auf, per Tarifvertrag eine deutliche Aufstockung des Kurzarbeitergelds für die Branche auf den Weg zu bringen.

Bislang habe der Dehoga dies jedoch abgelehnt, kritisiert Peters. „Es kann nicht sein, dass Gastwirte und Hotelbesitzer nach Milliardenhilfen vom Staat rufen, aber auf der anderen Seite ihre Beschäftigten im Regen stehen lassen.“ Ziel müsse sein, die Einbußen für Arbeitnehmer so gering wie möglich zu halten und Arbeitsplätze in der Krise zu sichern. Wie das gehen könne, hätten die Unternehmen in der Systemgastronomie (McDonald’s, Burger King, Nordsee) gezeigt. Zusammen mit der NGG hat sich die Branche am vergangenen Dienstag auf eine Aufstockung des Kurzarbeitergeldes auf 90 Prozent des Nettolohns geeinigt.