Neuer Höchststand : Gewerkschaft beklagt steigende Zahlen bei Krefelder Berufspendlern

Krefeld Die Zahl der Berufspendler in Krefeld hat einen neuen Höchststand erreicht.

(RP) Im vergangenen Jahr fuhren rund 40.000 Menschen zum Arbeiten regelmäßig in eine andere Stadt – das sind 46 Prozent mehr als noch im Jahr 2000. Im selben Zeitraum pendelten rund 50.000 nach Krefeld – 21 Prozent mehr als vor knapp 20 Jahren. Die IG Bauen-Agrar-Umwelt beruft sich dabei auf eine aktuelle Auswertung des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR).

Gewerkschafterin Doris Jetten spricht von einem „alarmierenden Trend“. Eine Hauptursache für den Pendel-Boom sei der Mangel an bezahlbaren Wohnungen in einigen Städten. „Eine wachsende Zahl von Menschen kann sich die hohen Mieten und Immobilienpreise aber gerade dort nicht mehr leisten, wo in den letzten Jahren besonders viele Jobs entstanden sind“, sagt die Bezirksvorsitzende der IG BAU Düsseldorf. Die Folge seien immer längere Staus und überfüllte Züge.