Zittern in Krefeld Gewerkschaft fordert mehr Geld für Kaufhof-Standorte

Die Frist zur Vorlage eines Sanierungskonzepts für Galeria Karstadt Kaufhof (GKK) steht, die Zeit wird immer knapper, um einen Weg raus aus dem Insolvenzverfahren un der wirtschaftlichen Krise der Warenhauskette zu finden. Schließungen von Filialen und Personalabbau gehören unzweifelhaft dazu. Ob es am Ende 40 oder 90 Standorte sein sollen, darüber darf auch am Standort Krefeld spekuliert werden. Der Gesamtbetriebsrat soll über ein internes Dokument verfügen, in dem besagte 90 Häuser von einer Schließung bedroht seien.