Gründerklima in Krefeld : Gewerbetreibende: Deutlich weniger Abmeldungen in Krefeld registriert

Krefeld In Nordrhein-Westfalen herrscht Gründerklima: Die Zahl der Gewerbeanmeldungen nimmt zu, die Zahl der Abmeldungen nimmt ab. Die Zahl derer, die durchhalten, steigt. Für die Stadt Krefeld weist das Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik (IT.NRW) eine andere – kaum schlechtere – Tendenz aus.

Die positive Entwicklung ist für Krefeld in der Auswertung der Gewerbeabmeldungen zu erkennen. Dabei gab es einen deutlichen Rückgang gegenüber 2018. 1495 haben ihr Gewerbe komplett aufgegeben, ein Minus von 13,7 Prozent und damit deutlich weniger als im Landesdurchschnitt mit minus 3,8 Prozent. Insgesamt wurden 1729 Gewerbe in Krefeld abgemeldet. Dazu zählen auch die, die ihr Gewerbe in eine andere Stadt oder in einen anderen Kreis verlegt haben. Für die Gesamtzahl beträgt das Minus 12,7 Prozent – im Land minus 3,6 Prozent.