Kolumne KR swie Krefeld : Gewalt liegt in der Luft

Krefeld Zwei hochumstrittene Veranstaltungen am Montag plus zwei Gegendemonstrationen: Die Stimmung ist aufgeheizt; es wäre auch zum Schutz der Demokratie gut, Gelassenheit einzuüben.

Die Debatte um Thüringen, um die AFD und um die Werteunion eskaliert in einer Weise, die dem faschistischen Vorturner der AFD, Björn Höcke, in die Hände spielt. In Krefeld finden am Montag zwei umstrittene Veranstaltungen mit Gegendemonstrationen statt: Die AFD hat zu einem Bürgerdialog ins Seidenweberhaus eingeladen, die Werteunion zu einem Vortragsabend mit dem ehemaligen Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen. Zu der Demonstration gegen die AFD haben die Ratsfraktion der Linken und die „Partei“ aufgerufen. Für die Kundgebung gegen Maaßen trommeln Antifa-Gruppen und Fridays for Future. Diese Nachbarschaft überrascht; unter der Überschrift „Antifa“ firmieren auch gewaltbereite Gruppen – wenn die Schülerbewegung da mal nicht unter die Wölfe fällt.

So abwegig ist die Befürchtung nicht, dass ein paar politische Hooligans, die genauso schlecht für die Demokratie sind wie Björn Höcke, meinen, sie müssten in Verberg oder auf dem Theaterplatz Hitler noch einmal besiegen und sich dafür das Recht herausnehmen, das eine oder andere kurz und klein zu schlagen. Sie können sich auf jene Alarmstimmung berufen, die die Demokratie in Gefahr sieht. Ist sie das? Möge jeder prüfen, ob er die politische Verfasstheit unseres Landes real wanken sieht. Bei aller Gegnerschaft ist es Zeit, gelassener und selbstbewusster zu werden. Höcke kriegt diese Demokratie nicht klein; die große Mehrheit der Herzensdemokraten ist viel, viel stärker.

Das Gefühl, dass es ums Ganze der Demokratie geht, entfaltet eine ungute Schärfe; Gewalt liegt in der Luft. Es ist auch ein Schlag für die Demokratie, wenn der Bundessprecher der Werteunion nach Drohungen sein Amt niederlegt. So gefährdet man die Demokratie auch. Hoffentlich bleibt in Krefeld am Montag alles ruhig. vo

(vo)