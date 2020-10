Gesundheitsamt zu Covid-19 : 82 Krefelder sind aktuell nachweislich mit Corona infiziert

Der KOD kontrollierte am Montag Lokale in der Innenstadt. Foto: Lammertz, Thomas

Krefeld Der Kommunale Ordnungsdienst hat zehn Gastronomiebetriebe in der Innenstadt kontrolliert. Verstöße gegen die Auflagen der Corona-Schutzverordnung wurden von der Verwaltung nicht festgestellt.

In Krefeld haben sich bis Dienstag, 6. Oktober, null Uhr sechs weitere Personen mit dem Corona-Virus angesteckt – damit zählt man nun 1.049 positive Tests seit Beginn der Epidemie. 82 Menschen sind aktuell infiziert, 939 gelten als genesen. Lediglich eine Person muss derzeit mit Corona-Symptomen stationär behandelt werden. In Krefeld wurden bis heute 17.216 Erstabstriche vorgenommen, die Zahl der Quarantäne-Fälle hat sich deutlich auf 5057 erhöht (Vortag: 4605). Das Robert-Koch-Institut errechnet für Krefeld derzeit einen statistischen Wert von 21 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen.

Der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) hat am Montag zehn Gastronomiebetriebe in der Innenstadt kontrolliert. Dabei wurden keine Verstöße gegen die Auflagen der Corona-Schutzverordnung festgestellt. Auch die beiden Demonstrationen für und gegen die Corona-Regeln liefen am Montagabend ohne Verstöße ab.