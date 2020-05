Pandemie : Gesundheitsamt meldet 20.Corona-Toten in Krefeld

Im Diagnosezentrum an der Schwertstraße in Krefeld sind mehr als 5000 Abstriche gemacht worden. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)/Lammertz, Thomas (lamm), Jugendforscht

Krefeld Die Zahl der verstorbenen Personen in Krefeld, die mit dem Corona-Virus infiziert waren, steigt auf 20 an. Aktuell sind nach Auskunft der Stadtverwaltung noch 115 Krefelder an Covid 19 erkrankt. Drei davon liegen auf der Intensivstation.

Es hat einen weiteren Todesfall gegeben. Seit Ausbruch der Corona-Pandemie sind in Krefeld 20 Personen verstorben, die mit dem Corona-Virus infiziert waren. Der jüngste Todesfall sei wenige Tage nach Aufnahme im Krankenhaus verstorben, er sei kein Heimbewohner gewesen. Weitere Informationen seien dem Gesundheitsamt nicht bekannt, berichtete ein Sprecher der Stadtverwaltung am Samstag.

Aktuell gebe es 115 (Vortag: 113) mit Covid19-infizierte Krefelder. Als genesen gelten mittlerweile 385 (Vortag: 371). Die 5015 (Vortag: 5015) Abstriche haben bisher 520 (Vortag: 503) positiv getestete Personen ergeben. 1662 (Vortag: 1792) Personen sind in Quarantäne, davon 22 im Krankenhaus. Drei Patienten werden intensiv medizinisch versorgt (Vortag: 27 / 3). Für den Kommunalen Ordnungsdienst war es ein ruhiger „Tag der Arbeit“, es waren nur wenige Menschen im Stadtgebiet unterwegs. Die Anzahl der Feststellungen von Verstößen gegen die Corona-Schutzverordnung ist daher niedrig. So gab es 31 Ansprachen wegen Verstoßes gegen das Kontaktverbot, zehn Ansprachen wegen Verstoßes gegen die Maskenpflicht an Haltestellen und sechs Platzverweise. Auf dem Platz der Wiedervereinigung fand von 11 bis 13 Uhr die Versammlung „Trotz alledem - Heraus zum 1. Mai 2020“ statt. Dies war die erste Versammlung, die nach den Bestimmungen der Corona Schutzverordnung durch die Stadt genehmigt wurde. 50 Teilnehmer demonstrierten mit Abstand zueinander. Der KOD kontrollierte die Einhaltung der erteilten Auflagen und stellte einen ordnungsgemäßen Verlauf fest.

Am Freitag informierte die Stadt Krefeld über 113 (Vortag: 123) mit Covid19-infizierte Krefelder. Als genesen gelten 371 (Vortag: 355). 19 Personen sind verstorben (unverändert). Die 5015 (Vortag: 4660) Abstriche haben bisher 503 (Vortag: 497) positiv getestete Personen ergeben. 1792 (Vortag: 1507) Personen sind in Quarantäne, davon 27 im Krankenhaus. Drei Patienten werden intensiv medizinisch versorgt (Vortag: 29 / 4).