Corona-Krise in Krefeld : Gesundheitsamt plant Stresstest für das Diagnosezentrum

Die Polizei kontrollierte gestern an der Ecke Ostwall und St. Anton-Straße eine Gruppe, die verdächtig war, gegen das Kontaktverbot zu verstoßen. Foto: Schoofs

Krefeld Die Zahl der Corona-Erkrankten ist innerhalb von 24 Stunden von 103 auf 117 Krefelder gestiegen. Die Krankenhäuser sind laut Stadt gut vorbereitet.

Die Zahl der Krefelder, die sich im Diagnosezentrum an der Schwertstraße testen lassen, ob sie mit dem Corona-Virus infiziert sind, nimmt deutlich zu. Von Vorgestern auf gestern steigt die Zahl der Abstriche um 181 von 1173 auf 1354. Damit nähert sich die Nachfrage der Kapazitätsgrenze von 200 Test pro Tag, die von den mit der Stadt Krefeld im Vertragsverhältnis stehenden Laboren ausgewertet werden können. Dr. Agnes Court, Leiterin des Gesundheitsamtes, kündigte am Mittwoch im Rathaus an, am Donnerstag oder Freitag einen „Stresstest im Diagnosezentrum“ durchführen zu wollen, um die Möglichkeiten dort auszuloten.

Die Zahl der infizierten Krefelder hat sich innerhalb von 24 Stunden von 103 auf 117 erhöht. „Wir gehen von Einzelfällen aus. Wären Gruppen erkrankt, wüssten wir davon“, sagte Agnes Court. Nach wie vor befänden sich acht Corona-Erkrankte in stationärer Behandlung. Ein Nicht-Krefelder werde in der Seidenstadt intensivmedizinisch betreut. Die Verbreitung des Corona-Virus nehme langsam, aber stetig zu. Die Entwicklung sei linear und nicht exponentiell. Der Trend in Nordrhein-Westfalen insgesamt sei ähnlich. Von 100.000 Einwohnern seien 38,3 positiv auf den Corona-Virus getestet.

Nach dem Eindruck der Ordnungskräfte seien die Einschränkungen wie Kontaktverbote von der Krefelder Bevölkerung weitestgehend akzeptiert, berichtete Oberbürgermeister Frank Meyer. Der Krisenstab tage regelmäßig. Im Moment sei so etwas wie Routine eingekehrt. Parallel bereite sich die Runde auf ein Szenario vor, in dem die Ausbreitung der Virus-Erkrankung schneller vorangehe. Die Krankenhäuser verfügten über ausreichend Kapazitäten und seien mit Notfallbetten und Personal gut ausgestattet, berichtete Meyer.

Labore arbeitete im Moment daran, so genannte Resistenzen zu testen. Dazu gelte es verlässlich Antikörper gegen das Corona-Virus im Blut festzustellen. „Die Wissenschaftler gehen davon aus, dass nach einer überstandenen Erkrankung eine langwährende Immunität der Person sicher ist“, sagte Dr. Agnes Court. Aktuell komme es bei der Identifizierung von Antikörpern gegen SARS Cov-2 noch zu Fehlern, erklärte sie zum Stand der Forschung.

Die so genannte kritische Infrastruktur sei in Krefeld gesichert, sagte Andreas Horster, Vorstand der Kommunalbetriebe Krefeld (KBK). Die Abfallversorgung funktioniere ohne Einschränkung. Die Straßenreinigung sei gewährleistet. Der Wertstoffhof sei geöffnet und der Sperrmüll werde abgeholt. Die Abwasserentsorgung und das Klärwerk seien in Betrieb. Die Mannschaft sei in zwei Gruppen aufgeteilt, die zueinander keinen Kontakt hätten, informierte Horster. Die mehr als 100 Pumpwerke würden per Fernwartung bedient.