Pandemie in Krefeld : Gesundheitsamt meldet 295. Corona-Toten in Krefeld

Insgesamt 136 neue Corona-Infektionen in Krefeld meldet die Behörde am Donnerstag, 17. November (Stand: 0 Uhr) im Vergleich zum Vortag. Bisher sind in der Seidenstadt damit 87.225 Corona-Infektionen registriert worden. Als rechnerisch genesen gelten 85.831 Bürger. Aktuell infiziert sind nunmehr 1.099 Personen, am Vortag waren es 1.074. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen, gibt das Robert-Koch-Institut (RKI) für Krefeld mit 239,2 an, am Vortag wurde eine Inzidenz von 219,3 gemeldet. In die Statistik fließen beim RKI alle durch einen PCR-Test bestätigten Infektionen ein. In den hiesigen Kliniken liegen aktuell 36 Krefelder mit Covid-19. Einer der betroffenen Patienten befindet sich derzeit auf einer Intensivstation, muss aber nicht invasiv beatmet werden. An den Kindertageseinrichtungen sind zwei neue Infektion bekanntgeworden, elf weitere Fälle verzeichnen die Schulen. Das städtische Impfzentrum im Seidenweberhaus, Theaterplatz 1, öffnet regulär montags bis samstags von 10 bis 14 Uhr, montags bis freitags zusätzlich von 14.30 bis 17.30 Uhr.