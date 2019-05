Historische Gemäuer : Krefelder entwickeln Kunsthaus Barmen

Krefeld Die Krefelder Gesellschaft Renaissance Immobilien und Beteiligungen AG hat vergangenes Jahr ein Gebäude mit rund 3200 Quadratmetern auf zwei Etagen gekauft und will dort ein besonderes Konzept verwirklichen.

Die Krefelder Renaissance Immobilien- und Beteiligungs AG mit Sitz an der Niederstraße in Uerdingen verwaltet nach eigenen Angaben rund 2500 Wohnungen und macht am Niederrhein einen jährlichen Umsatz von gut 51 Millionen Euro, vorwiegend in Krefeld, Essen und Wuppertal. Der Schwerpunkt hat sich in der jüngeren Vergangenheit stark von Krefeld nach Wuppertal verlagert. Sie hat sich seit 2004 auf den Vertrieb von Mehrfamilienhäusern an vermögende Privatanleger spezialisiert.

Das Backsteingebäude selbst hat eine lange Historie: Gebaut wurde es um 1889 für ein Textilunternehmen. Die Firmengeschichte beginnt mit Friedrich Halbach. Er arbeitet in den 1920er Jahren als kaufmännischer Angestellter in einer Feilenfabrik und hat so erste Kontakte mit der Wärmebehandlung von Metallen. Denn die Feilen werden in einem Bleibad gehärtet. 1927 macht er sich in dieser Branche selbstständig, fängt in einer Garage mit einer Härterei an und gründet so die Firma Halbach. Er hat Kontakt zur Firma Josef Mayr in Hagen, die die Vertretung der Degussa, Abteilung Glüh- und Härtetechnik, innehat. Diese Verbindung kann er für sein Geschäft gut gebrauchen. Nach kurzer Zeit spezialisiert sich Friedrich Halbach auf die Härtung von Ketten. Dies geschieht in Salzbädern und von Hand in Salzbädern. 1928 tritt sein alter Schulfreund Heinrich Meister als gleichberechtigter Teilhaber in die Firma ein, nun nennen sie sich „Halbach & Meister“. Beide werden das Unternehmen 50 Jahre lang führen. Schnell verlagern sie den Betrieb in die Räume der ehemaligen Textilfabrik an der Germanenstraße. In den sogenannten Pferdeställen beginnt die Härterei kontinuierlich zu wachsen. Das Geschäft floriert und Mitte der 1930er Jahre kann das Unternehmen die Gebäude an der Germanenstraße kaufen. Bis zum Beginn des Zweiten Weltkrieges beschäftigt das Unternehmen 20 Mitarbeiter. Nach Ende des Krieges muss das Unternehmen zwei Jahre lang pausieren, entlässt aber trotzdem keinen Mitarbeiter. Mit dem alten Mitarbeiterstamm wird dann Anfang 1947 wieder neu begonnen. Kunden von Halbach & Meister waren hauptsächlich Agrarmaschinen-Hersteller.