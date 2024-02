Wohnung in Krefeld durchsucht Geschmuggelte China-Zigaretten – Spur führt auch nach Krefeld

Bei der Einfuhr von unversteuerten E-Zigaretten aus China über die Niederlande in ein Lager nach Köln führte der Weg möglicherweise auch durch Krefeld. Die Seidenstadt war mit anderen Kommunen wie Frechen, Geilenkirchen, Koblenz, Meerbusch, Mönchengladbach, Nürnberg und Uitgeest (NL) Ziel einer groß angelegten Razzia, in der 14 Objekte von Beamten des Zollfahndungsamtes Essen unter Leitung der Staatsanwaltschaft Köln am Mittwoch durchsucht wurden. Im Krefelder Stadtgebiet wurde eine Wohnung durchsucht.