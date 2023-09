Serie Kleine Geschichte Krefelds (9) Als das Elend über die Krefelder Weber kam

Die preußischen Beamten in Krefeld werden nicht begeistert gewesen sein von diesen frankophilen Tönen, in die sich auch immer der Protest mischte gegen die restaurative Politik der neuen Machthaber. Denn eine Liebesheirat war es nicht, als die Rheinlande (von Kleve bis Koblenz) durch den Wiener Kongress 1815 Preußen zugeschlagen wurden. Es gab viele Vorbehalte: Preußen war lutherisch-protestantisch, die Mehrheit im Rheinland – auch in Krefeld - war katholisch. Und Preußen war arm. Legendär wurde der Spruch des Kölner Bankiers Abraham Schaaf-hausen, als er 1815 erfuhr, dass das Rheinland Preußen zugeschlagen wurde: „Jesses, Maria, Josef. Do hierode mir ävver in en ärm Famillisch.“ Hinzuzufügen bleibt noch, dass die national-deutschen emanzipatorischen Ideen, die sich in Preußen im Kampf gegen Napoleon entwickelt hatten, in Krefeld auf wenig Echo trafen. Anders als in Köln gab es hier kaum intellektuelle Zirkel, und auch das Pressewesen war nicht weit entwickelt.