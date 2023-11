Serie Kleine Geschichte Krefelds (12) Wie Krefeld reif gemacht wurde für den Ersten Weltkrieg

Die Katholiken wurden ab 1871 in Preußen von harten Maßnahmen getroffen, wobei in Krefeld vor allem die Schulreform eine Rolle spielte. 1877 beschloss der Rat der Stadt die Umwandlung aller Volksschulen in Simultanschulen. Es sollte nur noch die siebenklassige, Mädchen und Jungen, Katholiken und Protestanten unterrichtende Volksschule geben. Die Katholiken reagierten empört, die katholischen Geistlichen weigerten sich, in Simultanschulen Religionsunterricht zu erteilen. 1879 wurde eine von 3000 Familienvätern unterzeichnete Petition an die Regierung gesandt: Die katholische Mehrheit von Krefeld wolle ihre Kinder nicht dem Schuldiktat einer kleinen begüterten Gruppe (der Protestanten) unterwerfen. Und tatsächlich: Der Proteststurm hatte Erfolg, 1882 wurde die Umwandlung in Simultanschulen in Krefeld gestoppt, die Konfessionsschule wieder eingeführt.