Serie: Kleine Geschichte Krefeld (3) Als Krefeld züchtig wurde und lange Haare verboten waren

Einige Details aus der „Katastrophenzeit“ verdienen dennoch eine detailliertere Beschreibung. Vor allem, weil deutlich wird, wie die Machtversessenheit der adligen Geschlechter das Leben der einfachen Leute noch beschwerlicher machte, als es ohnehin schon war. Fangen wir an mit Dietrich von Moers, Erzbischof von Köln, Krieger und Lebemann. 1414 wurde er mit einer Mehrheit der Stimmen der Kölner Domherren zum Erzbischof gewählt. Die Weihen zum Priester und Bischof empfing er erst zu einem späteren Zeitpunkt. Dietrich versuchte im Stil klassischer Hausmachtpolitik für die Moerser ein Herrschaftsgebiet am Rhein und in Westfalen zu errichten. Die Stadt Soest, unterstützt vom Herzog von Kleve, widersetzte sich. Es kam zur so genannten Soester Fehde (1444-1449), in deren Verlauf Raubzüge, Plünderungen und Zerstörungen an der Tagesordnung waren.