Serie Kleine Geschichte der Stadt Krefeld (15) Wie die Perle Krefeld Nazis und Kommunisten verfiel

Ende der 20-er Jahre waren etwa 90.000 Menschen in Deutschland in der Seidenproduktion und Seidenverarbeitung tätig, davon 30.000 in Krefeld. Man setzte hier vermehrt auf Kunstseide, hatte auch den Modetrend der Zeit – leichte, moderne Gewebe für Kleidung, Krawatten, Schirme – erkannt. Die Verseidag war ein Erfolgsmodell. So konnte man den Bauhaus-Direktor Mies van der Rohe gewinnen, der im Krefelder Nordwesten ein großes Produktions- und Verwal-tungsgelände plante (heute Mies van der Rohe Campus an der Girmesgath). Die Fabrikgebäude stellten einen radikalen Bruch mit der vorherigen Industriearchitektur dar.