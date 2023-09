Serie: Kleine Geschichte Krefelds (8) Als die Franzosen die „goldene Zeit“ Krefelds beendeten

Im 17. Jahrhundert unter den Oraniern und im 18. Jahrhundert unter den Preußen hatte Krefeld eine insgesamt positive Entwicklung genommen. Ein Liedchen beschrieb die „goldene Zeit“ so: Reformerden en Papisten, Lutheranen en Mennisten, Dompelaers en abrams Soonen t`samen nu in Kreyfeld woonen. Wobei mit „Dompelaers“ eine kleine Gruppe der Täuferbewegung gemeint ist, die die Erwachsenentaufe durch völliges Untertauchen im Wasser vollzogen. Gleichzeitig haben wir in dieser Serie die These von den beiden „goldenen Jahrhunderten“ für Krefeld auch hinterfragt und von Not und Elend der Unterschichten berichtet, auch von Auseinandersetzungen der religiösen Gruppen. Man darf nicht vergessen, dass 13 mennonitisch/quäkerischen Krefelder Familien 1683 nach Amerika auswanderten. Dies geschah allerdings vor allem, weil sie in Übersee auf ein besseres Leben und die Umsetzung der reinen christlichen Lehre in ihrem Leben hofften. Die Feststellung, dass es kaum Belege für radikale soziale und/oder religiöse Auseinandersetzungen im 17. und 18. Jahrhundert in Krefeld gibt, ist wichtig, um die nächste Epoche, die der französischen Herrschaft, zu verstehen.