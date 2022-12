Ideen für 10, 20, 30 und 50 Euro Geschenktipps von den Krefelder Weihnachtsmärkten

Made in Krefeld bis 10 Euro: Geschenke für ganz kleines Geld gibt es am besonderen Weihnachtsmarkt natürlich auch. Ein Beispiel: die Seifen von Manuela Salewski. „Die fangen bei zwei Euro für die ganz kleinen an. Eine normal große Seife kostet fünf Euro“, erzählt die Krefelderin. Die Seifen stelle sie selber her und ummantele sie mit Filz. „Der Clou: Durch den Filz ergibt sich ein Peeling-Effekt. Außerdem filzt der Nutzer durch die Verwendung weiter. Der Filz bleibt um die Seife herum, so bleibt der Peeling-Effekt über die gesamte Nutzungsdauer bestehen“, erläutert sie. Beim Weihnachtsmarkt hat sie acht unterschiedliche Seifen, alle komplett selbst gemacht, dabei. Mit am Stand sitzt ihre Freundin und verkauft selbst Genähtes