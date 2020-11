Trotz Corona geöffnet : Geschenke aus Krefelds Museumsshops

Als Einzelhandel dürfen die Shops von Textil-, Kaiser-Wilhelm und Museum Burg Linn wieder öffnen. Die Häuser und Ausstellung bleiben aber weiterhin geschlossen.

(bk) In der Vorweihnachtszeit bieten die Krefelder Museen ihren Besuchern wieder die Möglichkeit, handgemachte und künstlerisch wertvolle Weihnachtsgeschenke einzukaufen. Das teilte die Stadt jetzt mit. So öffnen ab sofort zwar die Shops der Museen – Häuser und Ausstellung bleiben jedoch geschlossen. Eine Öffnung der Shops wurde möglich, weil sie dem Einzelhandel zugeordnet werden. Voraussetzungen für das Betreten ist das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung und die Einhaltung der Hygiene-Vorschriften.

Der Shop im Deutschen Textilmuseum am Andreasmarkt ist ab sofort montags bis freitags von 14 bis 17 Uhr und samstags von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Die Shops im Kaiser-Wilhelm-Museum am Joseph-Beuys-Platz und in der Vorburg vom Museum Burg Linn sind montags bis samstags von 11 bis 17 Uhr offen. Sonntags bleiben alle Museumsshops geschlossen.