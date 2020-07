Kostenpflichtiger Inhalt: Klage abgewiesen : Historisches Silo in Krefeld bleibt Denkmal

Der Komplex Roters und Buddenberg steht laut Verwaltungsgericht rechtmäßig in der Denkmalliste der Stadt Krefeld. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Ob der Erfolg der Stadt Krefeld am Verwaltungsgericht Düsseldorf zu einem Pyrrhussieg wird, muss sich in weiteren Verfahren zeigen. Die Klage der Eigentümerin gegen den Eintrag des historischen Silos Roters & Buddenberg in die Denkmalliste wurde abgewiesen. Das Thema Abriss ist damit aber noch nicht vom Tisch.