Kostenpflichtiger Inhalt: Skandalgeschichte in Krefeld : Gerichte stärken Stadt – Bordell muss wohl schließen

Das Bordell an der Mevissenstraße ist bald Geschichte: Oberbürgermeister Frank Meyer und eine Ratsmehrheit haben unter die unrühmliche Vergangenheit einen Schlussstrich gezogen. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Die Betreiber des Eros-Centers an der Mevissenstraße haben von der Stadtverwaltung eine dreimonatige Frist bekommen, um den Betrieb ihres Etablissements einzustellen. Eine Klage dagegen ist noch anhängig.

Die Bordellbetreiber von der Mevissenstraße sind mit ihren Klagen gegen die „Untersagung der Nutzung“ der Immobilie als Eros-Center am Verwaltungsgericht Düsseldorf und am Oberverwaltungsgericht in Münster gescheitert. Das teilte die Stadt Krefeld am Dienstag mit. Die Stadt hat eine Frist zur Schließung des Bordells von drei Monaten gewährt. Gleichwohl ist noch eine Klage nach dem Prostituiertenschutzgesetz anhängig.

Mit Beschlüssen vom April habe das Verwaltungsgericht Düsseldorf den Antrag der Betreiber des Bordells an der Mevissenstraße abgelehnt, die von der Stadt Krefeld angeordnete sofortige Vollziehung der bauordnungsbehördlichen Nutzungsuntersagungsverfügungen vom Dezember 2019 aufzuheben. Die dagegen von den Bordellbetreibern erhobenen Beschwerden habe das Oberverwaltungsgericht mit den der Stadt Krefeld aktuell zugegangenen Beschlüssen vom Juni verworfen, informierte die Stadt gestern.

Nachdem der Rat der Stadt Krefeld eine nachträgliche Legalisierung des Bordellbetriebes an der Mevissenstraße durch Änderung des einschlägigen Bebauungsplanes abgelehnt hatte, leitete die Stadt Krefeld die bauaufsichtliche Nutzungsuntersagung des Bordellbetriebes ein, um rechtmäßige Zustände wiederherzustellen. In ihre Verfügungen habe die Stadt Krefeld unter anderem ausgeführt, dass die zurückliegende Hinnahme des baurechtlich illegalen Geschehens kein Vollstreckungshindernis darstelle und die Stadt nicht daran hindere, ihre Verwaltungspraxis zu ändern und auf die Herstellung baurechtmäßiger Zustände hinzuwirken, so die Stadt Das bestehende Bordell habe insbesondere keinen Bestandschutz erlangt.

Hintergrund: Die Betreiber hatten laut einem Bericht der Rechnungsprüfer der Stadt durch die Zahlung von Spenden viele Jahre lang für Wohlwollen in Politik und Verwaltung gesorgt. Eine Überprüfung der Staatsanwaltschaft hat ergeben, dass etwaige Straftaten wegen Bestechlichkeit oder Korruption bereits verjährt waren.

Die Auffassung der Stadt, dass das Bordell an der Mevissenstraße keinen Bestandschutz hat, habe das Verwaltungsgericht Düsseldorf bestätigt und betont, dass kein Anhaltspunkt dafür ersichtlich sei, dass „irgendwann in der Vergangenheit einmal eine materielle Rechtmäßigkeit der untersagten Nutzung bestanden“ habe, so die Stadt gestern. Soweit die Bordellbetreiber vermögenswerte Dispositionen getroffen hätten, gehe dies zu ihren Lasten. Im Übrigen habe die Stadt Krefeld zurecht darauf hingewiesen, dass auf eine jahrelange rechtswidrige Nutzung nicht die Erwartung gestützt werden könne, das rechtswidrige Verhalten auch in Zukunft unbehindert fortsetzen zu können. Im Übrigen sei die von der Stadt Krefeld gesetzte Abwicklungsfrist von drei Monaten ausreichend.