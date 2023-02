Projekt der Chemparks in Krefeld und Dormagen Gericht verhandelt erneut über Kohlenmonoxid-Pipeline

Eine Pipeline für den Transport von Kohlenmonoxid soll die beiden Covestro-Standorte in den Chemparks Uerdingen und Dormagen verbinden. Die Pläne sind alt – sehr alt. Zu dem Zeitpunkt als die Bezirksregierung Düsseldorf den so genannten Planfeststellungsbeschluss für den Bau der 67 Kilometer langen unterirdischen und im Rechtsrheinischen verlaufenden Rohrverbindung erlassen hat, hieß Covestro noch Bayer AG. Die Entscheidung der Behörde in der Landeshauptstadt am Ende eines langen, von Beginn an kontroversen Planungsprozesses liegt 16 Jahre zurück, die ersten Schritte des Chemiekonzerns für das Vorhaben sogar Jahrzehnte.